Стодолларовый смартфон Micromax Canvas 1 поддерживает VoLTE

Индийский производитель Micromax представил смартфон Micromax Canvas 1. Это бюджетная модель с поддержкой технологии 4G VoLTE и HD-дисплеем. Кроме того, он работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.


Micromax Canvas 1 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и стеклом 2.5D со скругленными кромками, 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2500 мАч.

Размеры составляют 143 х 71 х 8,3 мм, а вес — 150 граммов. Ориентировочно Micromax Canvas 1 появится в продаже в России в сентябре, цена пока не объявлена. В Индии стоимость составила 6999 индийских рупий, то есть около 109 долларов США.

Источник
Micromax
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