Moto G5S Plus с двумя камерами засветился в подробностях

В сети появился новое изображение и подробности о характеристиках готовящегося к выпуску смартфона Moto G5S Plus, который пока не был представлен официально. Информацией поделился пользователь по имени Андри Ятим (Andri Yatim) через свой аккаунт в Twitter.





По словам источника, это сканированное изображение, попавшее ему в руки. Также он подтвердил, что смартфон базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Основная камера получила два модуля на 12,9 Мп, один из них с RGB-сенсором и апертурой f1.7, второй с монохромным сенсором и f2.0. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп, f2.0 и светодиодную вспышку. Аккумулятор обладает емкостью 3072 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Согласно более ранним утечкам, Moto G5S Plus приходит на смену прошлогоднему Moto G5 Plus. Он заключен в корпус из анодированного алюминия и получил дисплей повышенной до 5,5 дюйма диагонали с прежним разрешением — Full HD (1920 х 1080 пикселей). Основная камера обеспечит эффект размытия фона, замены фона, отображение выбранных элементов в черно-белой гамме. Также отмечается сканер отпечатков пальцев, водозащитное покрытие и 3,5-мм разъем для наушников.

Смартфон может стоить от 18 999 до 19 999 индийских рупий, это примерно 293-310 долларов США. Дебют ожидается на мероприятии 25 июля в Нью-Йорке.