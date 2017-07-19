Nokia 8 засветился на официальном сайте до анонса

Готовящийся к выпуску смартфон Nokia 8 был замечен на официальной китайской версии сайта Nokia. Страница с описанием довольно быстро была удалена из общего доступа, но один из пользователей китайской коммуникационной платформы Baidu Tieba успел сделать скриншот.





Как ожидается, HMD Global может анонсировать Nokia 8 буквально завтра, 20 июля. По другой версии, дебют Nokia 8 состоится 31 июля 2017 года.

Согласно более ранним утечкам, Nokia 8 базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельной двойной основной камерой с оптикой Carl Zeiss. Он работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Смартфон выйдет в четырех цветовых вариантах — синем, "стальном", золотистом с голубы и золотисто-медном. Ориентировочная цена составляет 550-600 евро.