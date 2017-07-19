Производитель чехлов показал Samsung Galaxy Note 8

Еще один из производителей аксессуаров для различной электроники опубликовал качественные готовящегося к выпуску наследника Samsung Galaxy Note 7. На этот раз источником утечки стал китайский производитель чехлов Nillkin.





Судя по новым рендерам, у смартфона будет довольно большая кромка сверху дисплея. Но в остальном Samsung Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 — с дисплеем Infinity Display и без фирменной домашней кнопки, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели рядом с двойной камерой.





Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем у предшественника — диагональю 6,3 дюйма. Экран Infinity Display с соотношением сторон 18.5:9, как у Galaxy S8, обладает разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 пикселей). В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 (возможно, что Snapdragon 836) или фирменный Exynos 8895, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus. Также отмечается аккумулятор емкостью 3300 мАч и операционная система Android 7.1.1 Nougat.

Дебют Samsung Galaxy Note 8 может состояться на пресс-мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдет 26 августа 2017 года. Старт продаж ожидается спустя месяц. Как ожидается, Galaxy Note 8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung. Цена достигнет порядка тысячи долларов в Южной Корее и более 1100 долларов в Европе, Южной и Северной Америке.