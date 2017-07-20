Doogee подтвердила выпуск безрамочного Mix Plus в стиле Samsung Galaxy S8

Как мы уже писали, китайская компания Doogee представила сегодня в России свой безрамочный смартфон Doogee Mix. В конце презентации Doogee продемонстрировала интересный слайд — на нем показывается модель Doogee Mix Plus.





Если Doogee Mix больше походит на прошлогодний Xiaomi Mi Mix, то для Doogee Mix Plus разработчики, явно, взяли за образец Galaxy S8, флагман Samsung 2017 года.

Судя по слайду, смартфон получит 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. По словам производителя, модель дебютирует через пару месяцев.