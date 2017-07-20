Объявлена российская цена безрамочного Doogee Mix

Китайская компания Doogee представила сегодня в России свой безрамочный смартфон Doogee Mix. Это относительно недорогая модель, довольно сильно похожая по внешнему виду на флагманский Xiaomi Mi Mix.


Doogee Mix получил тонкие боковые и верхнюю рамки дисплея, а внизу оставлена довольно широкая полоса корпуса с домашней кнопкой со сканером отпечатков пальцев. Экран занимает 90,3% площади передней панели.


Смартфон оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD (720 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Gorilla Glass 5, двойной основной камерой 16+8 Мп и фронтальной на 5 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 (MT6757T), 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти c возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.


Поддерживаются две SIM-карты и сотовые сети LTE. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3380 мАч.


В России смартфон выйдет в трех вариантах расцветки и два из них синие — Aurora Blue и Coral Blue, а третий — черный. Рекомендованная розничная цена — 18 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Прием предварительных заказов стартуют 25 июля, а продажи начнутся 15 августа.


Источник
Doogee
Теги
смартфон ANDROID Россия Doogee

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