LG Q8 оказался компактной и водостойкой версией V20

Вскоре анонса LG Q6, компания LG Electronics без особого шума представила смартфон еще одного представителя серии Q — LG Q8. На данный момент модель представлена в Италии.





Если LG Q6, по сути, представляет собой уменьшенную и упрощенную версию флагманского G6, то LG Q8 выглядит как более компактная и простая вариация прошлогоднего LG V20, у него даже сохранился вспомогательный дисплей над основным.





LG Q8 заключен в металлический корпус и получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68, как у LG G6. Смартфон должен выдерживать погружение на глубину до полутора метров на полчаса.





LG Q8 оснащается 5,2-дюймовым основным дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой 13+8 Мп, а также фронтальной камерой на 5 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Размеры составляют 149 x 71,9 x 8 мм, а вес — 149 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Продажи в Италии стартуют до конца месяца по цене 599 евро.