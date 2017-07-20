LG Q8 оказался компактной и водостойкой версией V20

Вскоре анонса LG Q6, компания LG Electronics без особого шума представила смартфон еще одного представителя серии Q — LG Q8. На данный момент модель представлена в Италии.


Если LG Q6, по сути, представляет собой уменьшенную и упрощенную версию флагманского G6, то LG Q8 выглядит как более компактная и простая вариация прошлогоднего LG V20, у него даже сохранился вспомогательный дисплей над основным.


LG Q8 заключен в металлический корпус и получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68, как у LG G6. Смартфон должен выдерживать погружение на глубину до полутора метров на полчаса.


LG Q8 оснащается 5,2-дюймовым основным дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой 13+8 Мп, а также фронтальной камерой на 5 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Размеры составляют 149 x 71,9 x 8 мм, а вес — 149 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Продажи в Италии стартуют до конца месяца по цене 599 евро.

Источник
LG
Теги
смартфон ANDROID LG LG V20

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

5 лучших смартфонов для селфи

14 июля

5 отличных смартфонов, которые резко подешевели

17 июля

LG начинает продажи флагманского LG G6

9 марта

LG представила LG G6+ с беспроводной зарядкой

19 июня

Краткий обзор смартфона LG Q6: самый безрамочный из «бюджетников»

19 июля
Из рубрикиТелефоны
Апдейт OnePlus 5 решает проблему со звонками в экстренные службы
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 3 вышел в России
Doogee подтвердила выпуск безрамочного Mix Plus в стиле Samsung Galaxy S8

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 72
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 30