Китайцы показали Meizu Pro 7 с двумя дисплеями

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Meizu Pro 7, который пока не был представлен официально.





Фотографии на сайте TENAA еще раз демонстрируют главную изюминку Meizu Pro 7 — вспомогательный 2-дюймовый дисплей на задней панели. Официальный дебют смартфона ожидается 26 июля 2017 года.





Отметим, что по слухам до сих пор существует путаница относительно технологии, на базе которой изготовлен дополнительный экран устройства — цветной LCD или монохромный E-ink. Ряд фото и даже видео демонстрируют цветной дисплей в действии, но другие источники настаивают именно на E-ink.

Второй особенностью новинки станет двойная основная камера на базе сенсоров Sony IMX386 и IMX286 на 12 Мп. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная. Старшая модель, Meizu Pro 7 Plus получит 5,2-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и технологией "always on" (всегда включенный). Meizu Pro 7 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), десятиядерным процессором MeidaTek Helio X30, до 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. У Meizu Pro 7 Plus установлен чипсет Exynos 8895, предусмотрены опции 6 или 8 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Ожидаемая цена на Meizu Pro 7 составит 486 долларов за базовую версию и 560 долларов за топовую, на Meizu Pro 7 Plus — 500 и 550 долларов.