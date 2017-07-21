Секретная лаборатория Facebook работает над модульным смартфоном

Судя по всему, в секретном подразделении социальной сети Facebook ведется разработка модульного смартфона. Об этом рассказало издание Business Insider.



Патент Facebook

В качестве свидетельства в пользу этой теории приводится патент, опубликованный компанией в четверг, в котором описывается "модульное электромеханическое устройство". В его состав могут входить динамик, микрофон, сенсорный дисплей, GPS и даже телефон. Модульное устройство позволит пользователям менять различные компоненты в гаджете, способом довольно сильно напоминающим конструктор Lego.



Google Project Ara

По мнению Business Insider, разработка девайса ведется в таинственной лаборатории Building 8 в Facebook, которой сейчас трудятся многие ключевые члены команды Project Ara, неудачной попытки Google создать модульный смартфон.