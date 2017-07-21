Секретная лаборатория Facebook работает над модульным смартфоном

Судя по всему, в секретном подразделении социальной сети Facebook ведется разработка модульного смартфона. Об этом рассказало издание Business Insider.

Патент Facebook
Патент Facebook

В качестве свидетельства в пользу этой теории приводится патент, опубликованный компанией в четверг, в котором описывается "модульное электромеханическое устройство". В его состав могут входить динамик, микрофон, сенсорный дисплей, GPS и даже телефон. Модульное устройство позволит пользователям менять различные компоненты в гаджете, способом довольно сильно напоминающим конструктор Lego.

Google Project Ara
Google Project Ara

По мнению Business Insider, разработка девайса ведется в таинственной лаборатории Building 8 в Facebook, которой сейчас трудятся многие ключевые члены команды Project Ara, неудачной попытки Google создать модульный смартфон.

Источник
Business Insider
Теги
смартфон Google FACEBOOK Project Ara

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Razer готовит геймерский смартфон
В Москве проведут первые тесты 5G на беспилотном транспорте в 2018 году
Главное за неделю: дизайн iPhone 8, цена LG Q6 и Doogee Mix в России

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 72
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 30