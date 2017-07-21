Samsung Galaxy J7 (2017) с двойной камерой вновь показался на фото

Смартфон Samsung Galaxy J7 (2017) дебютировал в июне. Как известно, у него обычная одинарная основная камера на 13 МП. А вот для Китая, по слухам, готовится особая версия, модель с таким же названием, но с двойной камерой на задней панеле. Мы уже публиковали фото устройства. Сегодня в сети появилось еще несколько изображений гаджета. 

Информации о том, имеются ли какие-то другие измненения, по-прежнему нет. Также нет данных и о цене. 

Отметим, что пока Samsung не выпустила ни одного смартфона с двойной камерой. Первой ласточкой может стать флагманский Galaxy Note 8.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Samsung Galaxy J7 2017

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