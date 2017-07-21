Moto Z2 Force может получить аккумулятор на 2730 мАч

Смартфон Moto Z2 Force анонсируют 25 июля в Нью-Йорке. Сегодня в сети появилась информация от Эван Бласса (Evan Blass), который утверждает, что гаджет действительно получит мощную связку из чипа Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти и накопителя на 128 ГБ (впрочем, для США и некоторых других стран предусмотрена версия с 4 ГБ оперативной памяти и накопителя на 64 ГБ), однако очень маленький аккумулятор, всего на 2730 мАч, а не 3500 мАч, как у первого Moto Z Force. Предположительно, виной тому очень тонкий корпус. 

Moto Z2 Force получит дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), будет работать на Android 7.1.1 Nougat. Также отмечается двойная основная камера на 12 МП и фронтальная на 5 МП. 

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Moto Z2 Force

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