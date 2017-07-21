Смартфон Nokia 2 показался на рендере

В сеть утек рендер смартфона начального уровня Nokia 2. Источник утверждает, что изображение основано на реальном дизайне устройства. Рядом изображен Nokia 3 для сравнения.

Утверждается, что новинка получит чип Snapdragon 212 или Snadragon 210. Дактилоскопического датчика у гаджета нет (как нет его и у более дорогой модели, Nokia 3). 

Судя по рендеру, Nokia 2, как и Nokia 3, получит 5-дюймовый дисплей. Преполагается, что дизайн будет напоминать Lumia 620. 

Источник
GSMArena
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Nokia смартфоны Nokia 2

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