Смартфон Nokia 2 показался на рендере

В сеть утек рендер смартфона начального уровня Nokia 2. Источник утверждает, что изображение основано на реальном дизайне устройства. Рядом изображен Nokia 3 для сравнения.

Утверждается, что новинка получит чип Snapdragon 212 или Snadragon 210. Дактилоскопического датчика у гаджета нет (как нет его и у более дорогой модели, Nokia 3).

Судя по рендеру, Nokia 2, как и Nokia 3, получит 5-дюймовый дисплей. Преполагается, что дизайн будет напоминать Lumia 620.