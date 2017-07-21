Tele2 запускает в России 4G-кинотеатры под открытым небом

Оператор Tele2 объявил о запуске сети 4G-кинотеатров под открытым небом. Как обещает оператор, до середины сентября жители более 50 городов страны смогут в них бесплатно смотреть фильмы разных жанров.





На данный мобильные кинотеатры Tele2 работают в городах Нижегородской и Тюменской областей, а также в Удмуртской Республике. Специальные крытые зоны расположены на центральных улицах и площадях городов, оборудованы большими экранами и пуфами. Планируется, что в течение месяца к проекту подключатся свыше 50 населенных пунктов.

Смотреть фильмы можно каждую неделю с четверга по воскресенье. Планируется показывать произведения разах жанров — мультфильмы, комедии, боевики, ужасы, мелодрамы и исторические фильмы.

Чтобы получить приглашение на показ, нужно поучаствовать в выборе фильма для одного из сеансов. Пользователи могут просмотреть трейлеры на специальных экранах и отдать голос за понравившуюся картину. После голосования нужно пройти простую регистрацию: выбрать день и время сеанса, указать номер телефона и e-mail, на который будет отправлен электронный билет.

Контент предоставлен онлайн-кинотеатром ivi. Расписание сеансов и другие подробности доступны на сайте kino.tele2.ru. Абонентам Tele2 обещан попкорн или напиток в подарок.