Смартфон Nokia 8 показался в золотой расцветке

Смартфон Nokia 8 показался на фото в золотом (скорее, даже очень золотом) цвете. Гаджет показан в рабочем состоянии с включенным дисплеем, дактилоскопическим датчиком и двойной основной камерой с светодиодной вспышкой. Логотипа Zeiss на камере нет, поэтому, возможно, на фото прототип, а не серийная модель. 


Ранее, мы показывали Nokia 8 на рендерах в серебристом и черном цветах.


Nokia 8 базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельной двойной основной камерой с оптикой Carl Zeiss. Он работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Смартфон дебютирует выйдет в четырех цветовых вариантах — синем, "стальном", золотистом с голубым и золотисто-медном. Ориентировочная цена составляет 589 евро.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Nokia 8

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
В сети появилось новое изображение разноцветных Meizu Pro 7
Razer готовит геймерский смартфон
Секретная лаборатория Facebook работает над модульным смартфоном

Обсуждаемое

Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 73
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 30
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 30