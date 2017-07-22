Смартфон Nokia 8 показался в золотой расцветке

Смартфон Nokia 8 показался на фото в золотом (скорее, даже очень золотом) цвете. Гаджет показан в рабочем состоянии с включенным дисплеем, дактилоскопическим датчиком и двойной основной камерой с светодиодной вспышкой. Логотипа Zeiss на камере нет, поэтому, возможно, на фото прототип, а не серийная модель.

Ранее, мы показывали Nokia 8 на рендерах в серебристом и черном цветах.

Nokia 8 базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельной двойной основной камерой с оптикой Carl Zeiss. Он работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Смартфон дебютирует выйдет в четырех цветовых вариантах — синем, "стальном", золотистом с голубым и золотисто-медном. Ориентировочная цена составляет 589 евро.