В сеть утекли новые качественные изображения смартфона Samsung Galaxy S8 Active

Смартфон Samsung Galaxy S8 Active вновь показался на фото, на этот раз более качественных.

У смартфона дисплей такого же размера, как у Galaxy S8, но более брутальный корпус из поликарбоната с металлическими вставками по бокам. Новинка в 1,5 раза толще, чем S8 и имеет аккумулятор на 4000 мАч. По информации из бенчмарка Geekbench, смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835, получит 4 ГБ оперативной памяти и будет работать на операционной системе Android 7.0 Nougat.

В прошлом году Samsung тоже выпустила версию Active своего флагмана — Samsung Galaxy S7 Active. Он получил получил небьющийся дисплей и аккумулятор повышенной емкости, стеклянная задняя панель оказалась заменена на прорезиненный пластик, по углам появились "бамперы", сенсорные кнопки заменены на аппаратные и так далее.

Есть вероятность, что как и в прошлом году, Galaxy S8 Active окажется эксклюзивом для американского оператора AT&T. В дополнение к защите по стандарту IP68 у смартфона ожидается соответствие военному стандарту MIL-STD-810G. С наибольшей вероятность, Samsung Galaxy S8 Active выйдет по цене от 699 до 749 долларов США.