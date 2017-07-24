Snapdragon 836 может дебютировать в смартфоне Google Pixel 2

Слухи о более мощном варианте чипа Snapdragon 835 от Qualcomm, модели Snapdragon 836, ходят по сети достаточно давно. Новинка получит тот же процессор и ту же графическую систему, что и у Snapdragon 835, однако будет работать на повышенных частотах. Ранее предполагалось, что SoC дебютирует в Samsung Galaxy Note 8. Однако сегодня появилась информация о том, что это будет другая модель, Google Pixel 2. Именно это устройство первым получит новый чип.

Напомним, что Snapdragon 821 в прошлом также дебютировал в Google Pixel.

Во второй половине года велика вероятность увидеть множество флагманских моделей с Snapdragon 836 (вероятно, он будет установлен в Xiaomi Note 3 и Xiaomi Mi MIX 2, а также в возможном Xiaomi Mi 6s).

Предполагается, что модель Pixel 2 под кодовым названием Walleye (светлоперый судак) сохранит 4,97-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) как у прошлогоднего Pixel. Google избавится от 3,5-мм разъема для наушников и освободившееся место пожертвует под стереодинамики. Смартфон получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.