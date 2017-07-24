В сети появились изображения концепта смартфона HTC U12

Смартфон HTC U11 весьма успешно стартовал на рынке, его продажи выше, чем у предшественников, HTC M9 и HTC 10. Кроме того, гаджет оказался самым мощным по результатам теста AnTuTu за май 2017-го года. Пока никакой официальной информации о наследнике, HTC U12, нет, однако в сети обнаружился весьма интересный концепт будущего флагмана. В том, что такая модель рано или поздно появится, вряд ли кто-то сомневается. 

Судя по изображениям, U12 не будет похож на U11. Устройство получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 4K, двойную селфи-камеру на 16 МП и также двойную основную камеру. Материал изготовления в этом случае это металл, а не стекло, как в случае с HTC U11 и HTC U Ultra. 

Концепт предполагает использование чипа Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. 

Источник
Gizmochina
Теги
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