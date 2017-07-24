Oukitel анонсировала защищенный смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч

Китайская компания Oukitel раскрыла полные характеристики готовящегося к выпуску смартфона K10000 Max. Смартфон получил в свое распоряжение не только монструозную батарею емкостью 10 000 мАч, как у других представителей серии K10000, но и обладает защищенным корпусом.





По словам производителя, смартфон подходит для любителей активного образа жизни, он защищен от ударов, воды и пыли. Oukitel K10000 Max оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной флер-камерами. В основе лежит восьмиядерный процессор MediaTek MT6753 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 64 ГБ.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS/AGPS и ГЛОНАСС, FM-радио, есть порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем. Сроки выхода и ориентировочная цена пока не объявлены.