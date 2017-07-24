Китайцы показали Samsung Galaxy C7 (2017) с двойной камерой

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Samsung Galaxy C7 (2017), который пока не был представлен официально.

Судя по фото, этот смартфон оснащен двойной основной камерой с вертикальной ориентацией. Пока TENAA не раскрывает подробностей о технических характеристиках смартфона.

Отметим, что пару недель назад в сети появились фотографии похожего смартфона с утверждением, что это вариация Galaxy J7 (2017) с двойной камерой. Судя по всему, настоящее название модели будет именно Galaxy C7.