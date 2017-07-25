Apple выпустит третье поколение Apple Watch осенью

Компания Apple планирует выпустить третье поколение смарт-часов Apple Watch до конца 2017 года. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок, со ссылкой на китайскоязычную газету Economic Daily News.





Продажи Apple Watch Series 3 должны начаться осенью. Как сообщалось ранее, наиболее вероятный месяц дебюта — сентябрь, одновременно со следующим поколением iPhone. Часы могут получить поддержку сотовой связи, улучшенное время автономной работы и производительность.