Google ожидает 11 смартфонов с поддержкой Daydream к концу года

Сандар Пичай (Sundar Pichai), глава Google и член совета директоров Alphabet, поделился подробностями о платформе виртуальной реальности Daydream во время квартального конференц-звонка с инвесторами.


По словам топ-менеджера, к концу 2017 года ожидается выхода одиннадцати смартфонов на базе Android с поддержкой платформы виртуальной реальности Daydream.

Напомним, в мае на конференции для разработчиков Google I/O 2017 компания представила слпдующее поколение платформы — Daydream 2.0 с кодовым названием Euphrates. По словам разработчиков, Daydream Euphrates расширяет развлекательные возможности виртуальной реальности, а также позволит легче делиться контентом с другими пользователями. Она ориентирована как на смартфоны, так и на самостоятельные автономные шлемы виртуальной реальности, разработка которых тоже была анонсирована Google на конференции.

Источник
The Verge
Теги
смартфон ANDROID Google виртуальная реальность Daydream

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