Apple запускает постоянную программу обмена iPhone в России

Компания Apple запускает в России постоянную программу trade-in по обмену старых смартфонов iPhone на новые с доплатой. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к близкий к одному из участников проекта.





Обменять можно купленных в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6 и 6 Plus, 6s и 6s Plus, 7и7 Plus и SE в хорошем состоянии. На другую продукцию Apple программа не распространяется.

На начальном этапе программа обмена будет доступна re:Store, М.видео и «Связном», а в дальнейшем к программе могут присоединиться и другие ритейлеры.