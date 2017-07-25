Apple запускает постоянную программу обмена iPhone в России

Компания Apple запускает в России постоянную программу trade-in по обмену старых смартфонов iPhone на новые с доплатой. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к близкий к одному из участников проекта.


Обменять можно купленных в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6 и 6 Plus, 6s и 6s Plus, 7и7 Plus и SE в хорошем состоянии. На другую продукцию Apple программа не распространяется.

На начальном этапе программа обмена будет доступна re:Store, М.видео и «Связном», а в дальнейшем к программе могут присоединиться и другие ритейлеры.

Источник
Ведомости
Теги
смартфон Россия Apple iPhone

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