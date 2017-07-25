Lenovo подтвердила смартфон K7 Note

Компания Lenovo готовит к выпуску смартфон K7 Note. Это подтверждает запись индийского подразделения Lenovo Mobile в официальном аккаунте Facebook с тизерным видеороликом.


Судя по описанию, смартфон получил повышенную производительность по сравнению с предшественниками. Представленный в январе 2016 года Vibe K5 Note работал на базе MediaTek Helio P10, а K6 Note, дебютировавший на сентябрьской IFA 2016 — на базе Qualcomm Snapdragon 430. Как ожидается, Lenovo K7 Note будет основан на Snapdragon 625-652 или же Helio X20.

Источник
Lenovo Mobile India
Теги
смартфон ANDROID LENOVO

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