Флагманский Moto Z2 Force представлен официально

Компания Lenovo, которой сейчас принадлежит бренд Motorola, представила давно ожидаемый смартфон Moto Z2 Force. Это флагманская модель с прочным экраном и двойной камерой.





Смартфон Moto Z2 Force заключен в металлический корпус, экран выполнен с применением фирменной технологии Moto ShatterShield, защищающей его от повреждений.





Смартфон оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), основной камерой с цветным и монохромным модулями на 12 Мп, 5-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой, сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1, Nougat. Размеры составляют 155,8 x 76 x 6,1 мм, а вес — 143 грамма. Аккумулятор обладает емкостью 2730 мАч и функцией быстрой зарядки TurboPower. Предусмотрено водоотталкивающее покрытие. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/a), Bluetooth 4.2, NFC, GPS, есть порт USB Type-C.

Moto Z2 Force появится в предзакатен в США с сегодняшнего дня, а продажи начнутся 10 августа, без контракта цена составляет $799,99. До конца лета смартфон появится в Европе, Мексике, Бразилии, Среднем и Ближнем Востоке, а также Африке.