Компактный смартфон BQ Strike Mini оценен дешевле 3 тысяч рублей

Российский бренд электроники BQ, за которым стоит компания "Антарес", сообщил о старте продаж смартфона BQ-4072 Strike Mini. Это ультрабюджетная модель с небольшим по современным меркам дисплеем.

Смартфон оснащается 4-дюймовым TN-дисплеем с разрешением WVGA (480 х 800 пикселей), 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъдерный процессор Spreadtrum SC7731C, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 1300 мАч.

Размеры составляют 126,8 х 66 х 11,5 мм, а вес — 128 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Смартфон BQ-4072 Strike Mini предлагается в пяти цветовых вариантах, включая серебристый, золотистый, серый, голубой и розовый, по рекомендованной розничной цене 2990 рублей.

Источник
BQ
Теги
смартфон ANDROID BQ

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