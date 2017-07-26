Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel XL 2 показались на рендерах и видео

Ресурс MySmartPrice опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящихся к выпуску смартфонов Google Pixel 2 и Pixel XL 2, которые пока не были представлены официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.





По данным источника, размеры Pixel 2 составляют 145,3 x 69,3 x 7,8 мм (8,2 мм с учетом камеры), а Pixel XL 2 — 157,6 x 76,3 x 7,9 мм (8,6 мм с учетом камеры). Также можно отметить дисплей со значительно уменьшенными кромками по сравнению с предшественниками. Смартфоны могут стать одними из первых устройств на базе процессора Qualcomm Snapdragon 836, пока не представленного официально.





Согласно более ранним утечкам, модель Pixel 2 под кодовым названием Walleye (светлоперый судак) сохранит 4,97-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) как у прошлогоднего Pixel. Google избавится от 3,5-мм разъема для наушников и освободившееся место пожертвует под стереодинамики. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Модель Pixel XL 2 под кодовым названием Taimen (таймень) получит 5,99 дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) от LG. Смартфон получит более тонкие рамки вокруг дисплея по сравнению с оригинальным Pixel XL. Дизайн окажется сходным — двухцветная задняя панель с металлическая в нижней части и стеклянная в верхней. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти. При этом 128 ГБ встроенной флеш-памяти будет единственной опцией.

Напомним, такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).

Как ожидается, смартфоны Google Pixel 2 и Pixel XL 2 дебютируют в октябре 2017 года.