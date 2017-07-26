В сеть утекли характеристики Meizu Pro 7 Plus

В сеть утекло изображение с характеристиками смартфона Meizu Pro 7, а также Meizu Pro 7 Plus. Оба гаджета должны официально представить уже сегодня. Судя по изображению, Meizu Pro 7 Plus получит 5,7-дюймовый Quad HD дисплей (3840 x 2160 пикселей) и будет работать на чипе Helio X30 от MediaTek. Сзади расположится 1,9-дюймовый вспомогательный экран. Используется основная двойная камера на базе сенсоров Sony IMX386 и IMX286 с разрешением 12 МП и селфи-камера на 16 МП.

Гаджет работает на Android 7.0 Nougat с надстройкой Meizu Flyme OS 6.

Отметим, что по слухам до сих пор существует путаница относительно технологии, на базе которой изготовлен дополнительный экран устройства — цветной LCD или монохромный E-ink. Ряд фото и даже видео демонстрируют цветной дисплей в действии, но другие источники настаивают именно на E-ink.

Ожидаемая цена на Meizu Pro 7 составит 486 долларов за базовую версию и 560 долларов за топовую, на Meizu Pro 7 Plus — 500 и 550 долларов.