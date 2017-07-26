Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus с двумя дисплеями представлены официально

Как и ожидалось, компания Meizu представила сегодня два новых флагманских смартфона — Pro 7 и Pro 7 Plus. Главной их изюминкой стал вспомогательный дисплей, расположенный на задней панели.


Этот дисплей — сенсорный, цветной и выполнен по технологии AMOLED, диагональ составляет 1,9 дюйма при разрешении 240 х 536 пикселей. На него может выводиться информация о звонках, SMS и других событиях, о проигрываемой музыке. С его помощью можно управлять плеером или с удобством делать селфи задней камерой. Еще одной особенностью стала основная камера с цветным и монохромным модулями Sony IMX386 f/2.0 на 12 Мп каждый.


Meizu Pro 7 оснащен 5,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek Helio P25, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеши-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с функцией быстрой зарядки.

Meizu Pro 7 Plus отличается 5,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), десятиядерным процессором Mediatek Helio X30, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3500 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE , Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.

Meizu Pro 7 и Meizu Pro 7 Plus станут доступны в Китае 5 августа по цене 426/500 и 530/604 доллара США, соответственно. В России они появятся в начале осени.

Источник
Meizu
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