В Москве установили более тысячи базовых станций 4G в этом году

В текущем году операторы сотовой связи установили более тысячи базовых станций 4G в Москве. Об этом рассказал официальный портал мэра и правительства Москвы.


Отмечается, что это позволило ликвидировать белые пятна там, где высокоскоростная сеть не работала. Базовые станции четырех столичных операторов в совокупности полностью покрыли сетью четвертого поколения всю территорию Москвы в пределах МКАД.

Алексей Самарин, руководитель направления “Связь” Департамента информационных технологий Москвы, сообщил: «В среднем каждый из операторов покрывает сетью 4G до 97 процентов территории внутри МКАД, то есть фактически в городе создана наземная бесшовная сеть 4G для гаджетов».

В ведомстве также отметили, что сейчас в столице более 50 тысяч базовых станций. Большая часть базовых станций, 75 процентов, размещена на административных зданиях.

Источник
Официальный портал мэра и правительства Москвы.
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