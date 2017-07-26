Moto X4 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Moto X4, который пока не был представлен официально.





По данным бенчмарка, смартфон с модельным номером Motorola XT1789-05 базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 660, 3 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.1.1 Nougat.

Ранее Moto X4 был замечен в другом бенчмарке, GFXBench. В его базе отмечались 5,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 12-мегапиксельная основная и 16-мегапиксельная фронтальная камеры, процессор Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти.

Согласно более ранним утечкам, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, получил двойную основную камеру 12+8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68. Поддерживается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.