Помощневший Samsung Galaxy S8+ доступен в России

Компания Samsung Electronics объявила о начале продаж в России более продвинутой версии флагмана Samsung Galaxy S8+. Теперь российские пользователи могут купить не только стандартную вариацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, но и версию с 128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти.





Такая модель Samsung Galaxy S8+ ранее начала продаваться в Китае и Южной Корее. В России рекомендованная розничная цена на Samsung Galaxy S8+ с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM составила 64 990 рублей, на 10 тысяч рублей дороже оригинальной.

В остальном технические характеристики флагмана не изменились. Он также получил 6,2-дюймовый дисплей Infinity Display практически во всю переднюю панель, сканер отпечатков пальцев на задней панели рядом с камерой, процессор Exynos 8895, аккумулятор емкостью 3500 мАч и так далее.

Прочитать обзор Samsung Galaxy S8+ можно на Ferra.ru.