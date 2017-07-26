Xiaomi представила "зеркальный" Mi 6 Mercury Silver Edition

Компания Xiaomi представила специальную версию флагманского смартфона Mi 6, которая будет выпущен ограниченным тиражом. Модель под названием Xiaomi Mi 6 Mercury Silver Edition выполнена в корпусе из полированной до зеркального блеска нержавеющей стали.





Смартфон Xiaomi Mi 6 Mercury Silver Edition станет доступен в Китае с 3 августа по цене 592 долларов США. Правда, выпущено будет только сотня подобных аппаратов. Прочие характеристики остались такими же, как у вышедшего весной стандартного Xiaomi Mi 6.