Xiaomi представила "зеркальный" Mi 6 Mercury Silver Edition

Компания Xiaomi представила специальную версию флагманского смартфона Mi 6, которая будет выпущен ограниченным тиражом. Модель под названием Xiaomi Mi 6 Mercury Silver Edition выполнена в корпусе из полированной до зеркального блеска нержавеющей стали.


Смартфон Xiaomi Mi 6 Mercury Silver Edition станет доступен в Китае с 3 августа по цене 592 долларов США. Правда, выпущено будет только сотня подобных аппаратов. Прочие характеристики остались такими же, как у вышедшего весной стандартного Xiaomi Mi 6.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 6

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