Компания Samsung запатентовала телефон-банан, о чем говорит документ, размещенный на сайте бюро по патентам и товарным знакам США.

Сообщается, что патент подали еще в сентябре 2015-го года, а получили его в конце июня 2017-го года. Технической информации и подробных характеристик устройства, к сожалению, обнаружить не удалось, лишь увидеть схематичные изображения чудо-новинки.

Известно лишь, что гаджет позиционируется, как «первый в мире съедобный шпионский телефон».

Шутка это или после звонка телефонный фрукт действительно можно съесть, увы, никто не знает.