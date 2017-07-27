Samsung запатентовала телефон-банан

Компания Samsung запатентовала телефон-банан, о чем говорит документ, размещенный на сайте бюро по патентам и товарным знакам США.

Сообщается, что патент подали еще в сентябре 2015-го года, а получили его в конце июня 2017-го года. Технической информации и подробных характеристик устройства, к сожалению, обнаружить не удалось, лишь увидеть схематичные изображения чудо-новинки.

Известно лишь, что гаджет позиционируется, как «первый в мире съедобный шпионский телефон».

Шутка это или после звонка телефонный фрукт действительно можно съесть, увы, никто не знает. 

Источник
Patently Apple
Теги
Samsung фейспалм патент телефоны банан

Комментарии

Материалы по теме

Samsung возобновила продажи Galaxy Note 7

3 октября 2016

Samsung повторно остановила производство Galaxy Note 7

10 октября 2016

Samsung повторно прекратила продажи и просит пользователей отключить Galaxy Note 7

11 октября 2016

Samsung прекратила продажи Galaxy Note 7 из-за взрывных батарей, купившим обещана замена

2 сентября 2016

Выходцы из Samsung собирают деньги на смарт-ремень

6 сентября 2016

Интерфейс Samsung TouchWiz уходит на покой

12 октября 2014
Из рубрикиТелефоны
Samsung готовит мощную раскладушку W2018 с 6 ГБ оперативной памяти
Что случилось 26 июля 2017 года?
Смартфон Lenovo K7 Note засветился в бенчмарке

Обсуждаемое

Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 37
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 30