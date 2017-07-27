Флагманский Sony Xperia XZ1 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia XZ1, пока не представленного производителем официально.


По данным бенчмарка, смартфон с модельным номером Sony G8341 базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Согласно более ранним утечкам, Sony G8341 или Xperia XZ1 будет стоить около 750 евро и получит сразу операционную систему Android O, пока находящуюся в тестовой стадии, возможно, на момент релиза так оно и будет. Смартфон оснащен 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей).

Официальный дебют ожидается на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

Источник
Geekbench
Теги
смартфон ANDROID SONY Geekbench Sony Xperia XZ1

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