Samsung готовит мощную раскладушку W2018 с 6 ГБ оперативной памяти

Информатор из Китая сообщил, что компания Samsung трудится над новым смартфонов-раскладушкой W2018 (наследник W2017), который получит чип Snapdragon 835 и 6 ГБ оперативной памяти. Кроме того, сообщается о накопителе на 64 ГБ.

Эти данные расходятся с информацией от регулятора TENAA, появившейся в мае. Тогда устройству приписывали чип Snapdragon 821AB и более скромные 4 ГБ оперативной памяти.

Предположительно, гаджет получит два 4,2-дюймовых дисплея с разрешением 1080p, камеры на 12 МП/5 МП и аккумулятор на 2300 мАч.