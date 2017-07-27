Samsung готовит мощную раскладушку W2018 с 6 ГБ оперативной памяти

Информатор из Китая сообщил, что компания Samsung трудится над новым смартфонов-раскладушкой W2018 (наследник W2017), который получит чип Snapdragon 835 и 6 ГБ оперативной памяти. Кроме того, сообщается о накопителе на 64 ГБ.

Эти данные расходятся с информацией от регулятора TENAA, появившейся в мае. Тогда устройству приписывали чип Snapdragon 821AB и более скромные 4 ГБ оперативной памяти.

Предположительно, гаджет получит два 4,2-дюймовых дисплея с разрешением 1080p, камеры на 12 МП/5 МП и аккумулятор на 2300 мАч. 

Источник
GSMArena
Теги
Samsung смартфоны

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