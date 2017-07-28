ASUS ZenFone 4 Pro с двойной камерой показался на живых фото

В сети появилась подборка живых фотографий, на которых показан готовящийся к выпуску смартфон ASUS ZenFone 4 Pro, пока не представленный производителем официально. Их опубликовал итальянский ресурс DDay.it.





Судя по фото, ASUS ZenFone 4 Pro стал обладателем двойной основной камерой, обеспечивающей двукратный оптический зум. По данным источника, разрешение составляет 21 Мп.

Также отмечаются топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.





Как ожидается, анонс Zenfone 4 может состояться 17 августа в Тайване, но официально дата пока не была подтверждена. Согласно более ранним утечкам, в серию войдут ZenFone 4 (модельный номер ZE554KL), ZenFone 4 Max (модельный номер ZC554KL), ZenFone 4 Pro (модельный номер Z01GD), ZenFone 4 Selfie (модельный номер Z01M) и ZenFone 4V (модельный номер V520KL/A006). Некоторые версии ZenFone 4 могут прибыть в Европу только в конце сентября.