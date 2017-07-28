Huawei удалось продать 73 миллиона смартфонов в первой половине 2017 года

Компания Huawei поделилась данными продаж своих смартфонов за 2017-ый год. Прогресс у китайского производителя колоссальный. За первую половину года было реализовано 73,01 миллиона устройств. Это на 20,6% больше, чем за тот же период 2016-го года.

Заработать Huawei удалось 105,4 миллиарда юаней, что на 36,2% больше, чем в прошлом году. Самым популярным флагманским смартфоном оказался Huawei P10, гаджет разошелся тиражом более 6 миллионов единиц. Mate 9 и Mate 9 Pro вместе показали результат в 8,5 миллионов проданных гаджетов. Huawei Nova 2 также пользуется популярностью в среднем ценовом сегменте — 10 миллионов проданных устройств. Honor 9 уже купили более миллиона человек.

Число магазинов Huawei выросло до 42 000, что на 19% больше, чем годом ранее.