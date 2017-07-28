Глава Huawei: флагманский Mate 10 побьет iPhone

Компания Huawei выпустит флагманский Mate 10 как раз ко времени, когда Apple запустит новое поколение смартфонов и сможет побить iPhone по многим аспектам. Об этом рассказал Ричард Ю (Richard Yu), глава потребительского подразделения Huawei, журналистам издания Bloomberg.


По словам топ-менеджера, Huawei Mate 10 станет обладателем дисплея во всю переднюю панель, более долгого времени автономной работы, ускоренной зарядки, улучшенных фото-возможностей и "многих других" параметров, которые помогут составить конкуренцию Apple.

Согласно более ранним утечкам, в нем будет использоваться 6-дюймовый экран Full Active, не так давно представленной японкой компанией JDI. Этот экран обеспечивает разрешение 2160 x 1080 пикселей и соотношение сторон 18:9. Также смартфону приписывают двойную камеру с возможностью 3D-сканирования и функциями дополненной реальности, 10-нанометровый чипсет HiSilicon Kirin 970.

Источник
Bloomberg
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Mate 10

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