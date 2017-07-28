В России самым продаваемым смартфоном стал iPhone SE

В 2016-ом году большую часть времени самым продаваемым смартфоном в России являлся iPhone 5s, представленный еще в 2013-ом году. Сейчас же в лидеры выбился iPhone SE c накопителем на 32 ГБ. Об этом сообщили представители и МТС и «Евросети».

Ранее лидером являлся Samsung Galaxy J1 (он «победил» iPhone 5s в декабре 2016-го года, затем уступил ему в январе 2017-го, но снова стал самым-самым с февраля по июнь).

iPhone SE с небольшим дисплеем начал продаваться в марте 2016-го. На июнь 2017-го он занимал 8-ое место по популярности в России, однако в июле он стал набирать популярность. Эксперты связывают это с падением цен. Если весной 2016-го iPhone SE стоил 37 990 рублей, то теперь в магазинах МТС и «Связном» его можно приобрести дешевле 20 000 рублей. 

Источник
Ведомости
Теги
смартфоны iPhone SE

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Подробные характеристики защищенного Samsung Galaxy S8 Active утекли в сеть
Huawei удалось продать 73 миллиона смартфонов в первой половине 2017 года
Что случилось 27 июля 2017 года?

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 86
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 37
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 31