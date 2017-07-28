В России самым продаваемым смартфоном стал iPhone SE

В 2016-ом году большую часть времени самым продаваемым смартфоном в России являлся iPhone 5s, представленный еще в 2013-ом году. Сейчас же в лидеры выбился iPhone SE c накопителем на 32 ГБ. Об этом сообщили представители и МТС и «Евросети».

Ранее лидером являлся Samsung Galaxy J1 (он «победил» iPhone 5s в декабре 2016-го года, затем уступил ему в январе 2017-го, но снова стал самым-самым с февраля по июнь).

iPhone SE с небольшим дисплеем начал продаваться в марте 2016-го. На июнь 2017-го он занимал 8-ое место по популярности в России, однако в июле он стал набирать популярность. Эксперты связывают это с падением цен. Если весной 2016-го iPhone SE стоил 37 990 рублей, то теперь в магазинах МТС и «Связном» его можно приобрести дешевле 20 000 рублей.