Lenovo представит смартфон K8 Note в августе

Компания Lenovo рассекретила дату анонса следующего представителя серии смартфонов K Note. Как следует из тизерного ролика, опубликованного в официальном аккаунте в Twitter индийского подразделения Lenovo, мероприятие пройдет 9 августа 2017 года в Индии.


Интересно, что названием смартфона окажется, скорее всего, Lenovo K8 Note, а не Lenovo K7 Note, как предполагалось ранее.

Судя по опубликованным ранее намекам, смартфон получил повышенную производительность по сравнению с предшественниками. Представленный в январе 2016 года Vibe K5 Note работал на базе MediaTek Helio P10, а K6 Note, дебютировавший на сентябрьской IFA 2016 — на базе Qualcomm Snapdragon 430.

По данным бенчмарка Geekbench, Lenovo K7-8 Note будет основан на MediaTek Helio X20 (MT6797), получил 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 7.1.1 Nougat.

Источник
Lenovo India
Теги
смартфон ANDROID LENOVO Lenovo K7 Note

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