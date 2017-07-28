Рассекречена цена Moto X4 с двойной камерой

В сети засветилась ожидаемая цена готовящегося к выпуску смартфона Moto X4, который пока не был представлен официально. Об этом рассказал Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter.





По данным источника, Moto X4 с 32 ГБ встроенной флеш-памяти станет доступен за 350 евро в регионах восточной Европы.

Согласно более ранним утечкам, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, получил двойную основную 12+8 Мп и 16-мегапиксельную фронтальную камеры. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 или 630, 3 или 4 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68. Поддерживается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.