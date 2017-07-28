Ультрабюджетный Nokia 2 засветился на видео в подробностях

Видеоканал Science and Knowledge на YouTube опубликовал видеоролик, в котором раскрываются подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Nokia 2, пока не представленном официально.


По данным источника, Nokia 2 оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъяденый процессор Qualcomm Snapdragon 212. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Ранее Nokia 2 был замечен в бенчмарке и там отмечалось 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.

Выход Nokia 2 в продажу ожидается в четвертом квартале 2017 года по цене от 100 до 110 долларов США.

Источник
Science and Knowledge
Теги
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