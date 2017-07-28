UmiDigi рассказала подробности о стодолларовом безрамочном смартфоне

Китайская компания UmiDigi рассказала новые подробности о бюджетном безрамочном смартфоне Crystal. Пару дней назад компания объявила, что она урегулировала все организационные вопросы, связанные с подготовкой к старту продаж.


По словам разработчиков, смартфон вступил в финальную стадию производства и грозит стать самым доступным безрамочным смартфоном на рынке. UmiDigi Crystal оснащается дисплеем Sharp с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), оперативной памятью до 4 ГБ и флеш-памятью до 64 ГБ.


Корпус изготовлен из стекла 2,5D со скругленными кромками. На нижней кромке под дисплеем расположена полоска LED-индикатора. Предусмотрен порт USB Type-C.


Подробные технические характеристики компания раскроет 7 августа. 15 августа начнутся первые продажи смартфона UmiDigi Crystal по цене от 99 долларов США.

Источник
UmiDigi
Теги
смартфон ANDROID UMIDIGI UmiDigi Crystal

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