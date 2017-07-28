Производитель показал YotaPhone 3

Компания BaoliYota Technology опубликовала первые изображения готовящегося к выпуску смартфона YotaPhone 3. Кстати, она подтвердила и изменившееся название — смартфон выйдет под названием Yota 3.


Напомним, краткий анонс YotaPhone 3 состоялся в июне на выставке «Российско-Китайское ЭКСПО». Компания подтвердила, что YotaPhone 3 унаследует форм-фактор с вспомогательным дисплеем на базе E-Ink на задней панели. Также было заявлено, что смартфон выйдет в двух вариациях — с 64 ГБ встроенной флеш-памяти по цене 350 долларов США и 128 ГБ за 450 долларов США. Продажи в Китае должны стартовать в начале осени.


Теперь стали известны дополнительные подробности о характеристиках. Отмечается 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), восьмиядерный процессор Qualcomm, 4 ГБ оперативной памяти и операционная система YOTA OS 3.0 на базе Android 7.1.1 Nougat.

Напомним, BaoliYota Technology представляет собой совместное предприятие China Baoli, владеющей 30% акций Yota Devices, а также китайского производителя Coolpad.

Источник
YotaPhone Club
Теги
смартфон ANDROID YotaPhone 3 BaoliYota

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