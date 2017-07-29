Три смартфона ASUS Zenfone 4 засветились в подробностях

Индонезийский ресурс Krispitech опубликовал чертежи и рендер на их основе для трех готовящихся к выпуску смартфонов серии ASUS Zenfone 4. Речь идет о моделях ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Pro и ZenFone 4 Selfie.



Серия ASUS ZenFone 4

Смартфон Zenfone 4 с модельными номерами ZE554KL, Z01KD и Z01KDA станет наследником Zenfone 3 (ZE520KL, ZE552KL) и базовой моделью в серии. Он заключен в стеклянный корпус с металлической рамкой и получил двойную основную камеру. Смартфон относится к среднему уровню. Он оснащен 5,5-дюймовым дисплеем (версия ZE554KL), базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 630 или Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти.



Серия ASUS ZenFone 4

Zenfone 4 Selfie с модельными номерами ZD552KL / Z01M получит 16-мегапиксельную одинарную основную камеру и 12-мегапиксельную фронтальную камеру, причем селфи-камера дополняется вспышкой. Он оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), базируется на процессоре Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.



ASUS ZenFone 4

Zenfone 4 Pro с модельными номерами ZS551KL / Z01GD / Z01GS представляет собой топовый смартфон с дисплеем диагональю 5,5 или 5,7 дюйма с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), двойной камерой на 21 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, операционной системой Android 7.1.1 Nougat.



ASUS ZenFone 4 Selfie

Также упоминается Zenfone 4V с модельными номерами V520KL / A006, но без изображения, для американского оператора Verizon. Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной и 21-мегапиксельной основной камерами, базируется на процессоре Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, операционной системой Android 7.0 Nougat.



ASUS ZenFone 4 Pro