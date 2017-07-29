Samsung рассекретила дату открытия предзаказов на Galaxy Note 8

Компания Samsung случайно раскрыла дату начала приема предварительных заказов на смартфон Galaxy Note 8. Информация об этом была найдена в документации на австралийском сайте производителя. "Улика" довольно быстро была удалена из широкого доступа, но успела разлететься по сети.





Итак, судя по этим документам, предзаказы на Galaxy Note 8 откроются 25 августа 2017 года. Это спустя два дня после анонса 23 августа на мероприятии в Нью-Йорке, которое уже подтверждено производителем. Как ожидается, розничные продажи начнутся спустя месяц. По слухам Galaxy Note 8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung. Цена достигнет порядка тысячи долларов в Южной Корее и более 1100 долларов в Европе, Южной и Северной Америке.

Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем у предшественника — диагональю 6,3 дюйма. Экран Infinity Display с соотношением сторон 18.5:9, как у Galaxy S8, обладает разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 пикселей). В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 (возможно, что Snapdragon 836) или фирменный Exynos 8895, 6 или 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus. Также отмечается аккумулятор емкостью 3300 мАч и операционная система Android 7.1.1 Nougat.