Защищенный Samsung Galaxy S8 Active показался на качественном рендере

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал качественный рендер готовящегося к выходу смартфона Samsung Galaxy S8 Active, пока не представленного производителем официально.


Согласно более ранним утечкам, смартфон заключен в более брутальный корпус и получил плоский, а не изогнутый 5,8-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (2960 х 1440 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Он получит 12-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную камеры, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, как у Galaxy S8. Также он унаследует кнопку голосового помощника Bixby.

В дополнение к защите от воды и пыли на уровне IP68 у смартфона предусмотрено соответствие военному стандарту MIL-STD-810G по прочности. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч с возможностью быстрой зарядки. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

С наибольшей вероятность, Samsung Galaxy S8 Active выйдет по цене от 699 до 749 долларов США.

Источник
Evan Blass
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8 Active

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