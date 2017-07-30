Рассекречена дата старта продаж LG V30

В сети появились подробности о выходе в продажу готовящегося к выпуску флагманского смартфона LG V30, который пока не был представлен официально. Информацией поделился профильный ресурс Android Authority со ссылкой на собственный "эксклюзивный" источник, поделившийся внутренним документом производителя с планами по выпуску.





Судя по этой документации, LG V30 под кодовым названием JOAN анонсируют 31 августа в Берлине на выставке IFA 2017 в "нулевой" день, а 15 сентября стартуют продажи на домашнем корейском рынке. 17 сентября откроется прием предзаказов в США, а розничные продажи начнутся 28 сентября. Европа не указана отдельно, но отмечается, что международный запуск состоится тоже 28 сентября.

Согласно более ранним утечкам, LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран. Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой OLED-экран практически во всю переднюю панель с соотношением сторон 18:9, как у флагманского LG G6. По данным источника, диагональ экрана достигнет 6 дюймов. Размеры смартфона при этом составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка.

Предположительно, LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.