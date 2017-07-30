Рассекречены цены на Moto G5S и G5S Plus

Стали известны ориентировочные европейские цены готовящихся к выпуску смартфонов Moto G5S и G5S Plus, пока не представленных производителем официально. Об этом рассказал Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter.





Предположительно, Moto G5S станет доступен по ориентировочной цене 300 евро, а Moto G5S Plus — 330 евро. Информация была получена от источников в Восточной Европе.

Moto G5S и G5S Plus приходят на смену прошлогодним Moto G5 и G5 Plus. Согласно более ранним утечкам, они заключены в полностью алюминиевый корпус, а не пластиковый как раньше. Moto G5S оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с Full HD (1920 х 1080 пикселей), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Moto G5S Plus получил дисплей повышенной до 5,5 дюйма диагонали с прежним разрешением — Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойную основную камеру на 13 Мп и фронтальную на 8 Мп. В основу ляжет Snapdragon 630 или Snapdragon 660.