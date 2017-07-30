Samsung запустила смарт-часы Gear S3 Tumi Special Edition

Компания Samsung совместно с американским производителем чемоданов и сумок для путешествий Tumi выпустил специальное издание своих смарт-часов — Gear S3 Tumi Special Edition.





Модель базируется на Samsung Gear S3 frontier и доступна по цене 449,99 доллара США. В отличие от оригинальной версии, Tumi Special Edition получила специальные циферблаты и ремешок Tumi из итальянской ткани с пряжкой из нержавеющей стали.





Напомним, смарт-часы Gear S3 анонсировали на выставке IFA 2016. Предусмотрены две вариации — классическая Samsung Gear S3 classic и Gear S3 frontier, ориентированная на более жестокую эксплуатацию. Помимо дизайна, модели отличаются наличием у Gear S3 frontier модуля сотовой связи 3G/LTE и спикерфона, что позволит совершать телефонные звонки.